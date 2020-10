Salute e benessere

Cosa mangiare per dimagrire 4 kg in una settimana con la chetosi?

Dimagrire fino a 4 kg in una settimana grazie alla chetosi è facile basta seguire la dieta chetogenica. La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione ricca di proteine e grassi, ma povera di carboidrati, spesso utilizzata da chi fa molto sport, specialmente dai body builder. La dieta chetogenica serve per bruciare in fretta i lipidi e conservare e definire la massa magra. Questo tipo di regime alimentare consente di perdere fino a 4 kg in una settimana, ma ha molti contro che occorre sapere. La dieta chetogenica si basa su un’alimentazione ad alto contenuto di grassi e proteine, abbandonando quasi del tutto i carboidrati, per obbligare l’organismo in questo modo a bruciare i grassi.Suggerita per controllare gli attacchi epilettici, oggi è molto utilizzata da chi vuole perdere peso in breve tempo (fino a 4 kg in una settimana), da chi vuole abbassare il colesterolo cattivo oppure da chi soffre di diabete di tipo 2. Ma cosa mangiare nella dieta chetogenica per dimagrire con la chetosi? Gli alimenti da mangiare per andare in chetosi con la dieta chetogenica sono: uova, pollame, salsiccia, agnello, tacchino, carne, pesce, formaggi, affettati, pistacchi, noci, mandorle e come unico pane consentito, quello di segale. Tra gli alimenti da mangiare nella dieta chetogenica ci sono anche le verdure (anche 500 grammi al giorno) come asparagi, funghi e broccoli. Come condimento, meglio l’olio extravergine d’oliva, rispetto al burro.