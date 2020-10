Ragusa, contributo da 250 euro per famiglie con minori: come fare domanda e modulo PDF

Attualità

Ragusa - Il Comune di Ragusa mette a disposizione delle famiglie con disagio economico e con figli minori fino a 16 anni un contributo di 250 euro destinato alle attività sportive. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Ragusa. Il contributo economico da 250 euro è stato pensato per consentire ai minori di 16 anni, appartenenti a famiglie in stato di disagio economico, di partecipare a corsi ed attività sportive presso microimprese, associazioni sportive, enti no profit in generale che siano accreditate a tale scopo. Per questo motivo al fine di potere accedere al beneficio economico previsto, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente un avviso con il quale si specifica che il requisito necessario è quello dell’appartenenza del minore ad un nucleo familiare in stato disagio economico (attestato da Mod. Isee non superiore ad €6.000,00).I genitori in possesso del requisito previsto che intendono iscrivere i propri figli a corsi attività sportive di qualsiasi natura, individuali o a squadre, amatoriali o agonistici, di base e non, potranno quindi presentare istanza, utilizzando il modulo allegato all’avviso, per ottenere un contributo di 250 euro una tantum da utilizzare per la partecipazione al corso o attività sportiva prescelta presso le strutture accreditate. L’istanza dovrà essere presentata direttamente all’Ente/Associazione accreditato che ne consegnerà una copia al Settore VII del Comune per il controllo dei requisiti di ammissione al beneficio.Per l’assegnazione del contributo i corsi e le attività sportive dovranno terminare non prima del 31/5/2021; diversamente il contributo sarà proporzionato alla durata del corso frequentato. Al momento non è fissato alcun termine di scadenza per la presentazione dell’istanza per ricevere il contributo da 250 euro.