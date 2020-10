Attualità

Covid a Comiso: 19 positivi in isolamento domiciliare con sintomi influenza

Comiso - I positivi al Coronavirus a Comiso sono 19. A dirlo in un posto pubblicato su Facebook è il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. “I positivi al covid residenti nel nostro comune sono in tutto 19. I positivi sono tutti a casa propria, senza alcun sintomo o con lievi sintomi influenzali. C'è solo una cosa che può aiutarci tutti a superare questa crisi, ed è qualcosa che non può essere prescritto da norme o leggi di sorta: si chiama buonsenso.Che sia il buonsenso a guidarci tutti, perché non si arrivi a misure ancora più estreme che nessuno di noi si augura”. (Foto web)