Coronavirus, 250 positivi in provincia di Ragusa: 120 a Vittoria e 43 a Ragusa

Ragusa- Sale ancora il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. Secondo gli ultimi dati dell’Asp di Ragusa i positivi al Covid in isolamento domiciliare sono 235 a cui si aggiungono i 15 ricoverati. Ma vediamo Comune per Comune i positivi nel territorio ibleo: 120 a Vittoria, 4 Acate, 2 Chiaramonte, 19 Comiso, 3 Giarratana, 5 Ispica, 21 Modica, 1 Monterosso (una bambina di 4 anni), 11 Pozzallo, 43 Ragusa, 2 Santa Croce, 4 Scicli. I ricoverati sono: 12 nel reparto di malattie Infettive all’ospedale Maria Paternò Arezzo, uno in Terapia Intensiva sempre a Ragusa, uno in terapia Intensiva all’ospedale San Marco di Catania e uno nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Umberto I di Siracusa.