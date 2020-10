Assegno da 2 mila euro Inps a novembre: ecco a chi spetta

Italia

Roma – Un assegno Inps da 2 mila euro a novembre, ecco a chi spetta ed i requisiti per averlo. E’ quanto si evince da una circolare Inps, la numero 107 del 23 settembre 2020. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha illustrato alcuni aspetti ancora piuttosto nebulosi circa la maggiorazione sociale della pensione di invalidità. In particolare, l’ente ha chiarito a chi spetta l’incremento della somma corrisposta, a quanto ammonta e quando arriverà. Eppure, la confusione regna sovrana, ragion per cui può essere di aiuto andare a vedere chi riceverà a novembre l’assegno novembre Inps da 2 mila euro.A giugno 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato le pensioni per gli invalidi civili totalmente inadeguate: il tutto confermato dalla sentenza numero 152 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Dopo tale sentenza è avvenuta una maggiorazione dell’importo delle pensioni di invalidità: sono state triplicate passando da 286,81€ a 651,51€ e sono riferite a 13 mensilità. La circolare emanata dall’INPS numero 107 ha puntualizzato che tale pensione maggiorata non spetta a tutti ma soltanto ad alcuni soggetti che soddisfano dei requisiti specifici. Per aver diritto alla pensione di invalidità maggiorata è necessario che il soggetto sia: invalido civile al 100%, maggiorenne e non abbia più di 60 anni, rispettare i limiti reddituali indicati.L’INPS nella medesima circolare ricorda che tale pensione maggiorata sarà corrisposta anche ai ciechi e ai sordomuti. Per coloro che hanno più di 60 anni l’art. 38 della Legge 448/2001 garantisce già una pensione maggiorata, ecco perché questi soggetti non sono inclusi. Per l’anno 2020 i limiti reddituali da rispettare sono i seguenti: La soglia massima di reddito proprio appartenente ad un soggetto sposato è 8,469,63€., Invece la soglia massima di reddito cumulato a quello del coniuge è 14.447,42€. Nonostante la circolare INPS n.107 abbia chiarito molti punti che facevano sorgere dubbi alcuni lettori non hanno compreso e per ricevere la pensione maggiorata o l’assegno di 2.000€ è necessario fare richiesta oppure no.L’INPS ha specificato in merito che non è necessario inoltrare alcuna richiesta per ottenerli: sarà tutto avviato in modo automatico se siete già titolari del trattamento. Non dovrete fare proprio nulla a parte attendere di ricevere pensione di invalidità maggiorata e assegno compensativo degli arretrati pari a 2 mila euro.