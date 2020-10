Francobollo del cioccolato di Modica Igp

Economia

Modica – Un francobollo dedicato al cioccolato di Modica Igp.Sono stati il Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova ed il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, questa mattina a scoprire il primo francobollo della storia dedicato al cioccolato. E il soggetto non poteva che essere il primo cioccolato al Mondo IGP, il Cioccolato di Modica. Nella sede storica della Zecca dello Stato a Roma, il luogo dove fu coniata la prima moneta dell’Italia unita, erano presenti, tra gli altri, il Ministro per le Politiche Agricole, Teresa Bellanova, e a rappresentare la Città di Modica il Sindaco, Ignazio Abbate, il direttore ed il presidente del CTCM, Nino Scivoletto e Salvo Peluso. Prima della scopertura il giornalista Giorgio Caruso che ha condotto l’evento, ha letto un messaggio da parte del Presidente della Repubblica che ha voluto congratularsi con tutta la squadra per il prestigioso traguardo raggiunto.“E’ stata una grandissima emozione – ha dichiarato sul palco della Zecca dello Stato il Sindaco – poter rappresentare Modica su un palcoscenico così importante. La scommessa di legare il brand del cioccolato a quello della Città è stata una scommessa vincente. Se oggi dici Modica dici cioccolato e viceversa. Chi viene a trovarci per assaggiare il nostro prodotto rimane affascinato da tutto il resto. Il cioccolato riesce a promuovere le quattro eccellenze più importanti dell’economia italiana: il turismo, il commercio, l’artigiano e l’agricoltura. Grazie ad una barretta siamo riusciti a fare sistema, sono nate tante nuove imprese di giovani legati all’enogastronomia. Siamo passati dalle 70 attività ricettive del 2013 alle 700 dei giorni nostri. Modica è conosciuta a tutti i livelli nazionali, anche grazie alla collaborazione di tantissime figure istituzionali che hanno ricoperto un ruolo importante per il taglio di questo traguardo. Il francobollo porta con se la storia di Modica, non solo il cioccolato.La Città deve essere grata a tutta la squadra che ha portato avanti il progetto all’interno del Consorzio del Cioccolato rappresentato dal direttore Nino Scivoletto,dalla professoressa Grazia Dormiente e dai componenti dei CdA che si sono susseguiti negli anni e che hanno investito anche economicamente per raggiungere un risultato che è diventato un vanto per tutti noi. Vogliamo dedicare questa pubblicazione a tutti i modicani che sono profondamente innamorati delle loro origini ed in particolare a tutti gli artigiani, nessuno escluso, che negli anni hanno portato avanti la causa del cioccolato di Modica. Mi viene in mente il nome di Franco Ruta e con lui tutti gli artigiani affiliati al Consorzio, il cui ruolo è stato fondamentale per la crescita della popolarità del nostro prodotto. Un riconoscimento particolare oggi alla figura del Maestro Di Lorenzo che, in qualità di più anziano cioccolatiere in attività, è diventato il soggetto simbolo del mestiere di cioccolatiere a Modica”. Saranno 500 mila i francobolli stampati. Per qualche giorno sarà disponibile per i collezionisti lo speciale annullo che verrà poi distrutto per dare maggiore valore collezionistico all’emissione di questo francobollo.Oggi 15 ottobre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al Cioccolato di Modica IGP, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: cinquecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Claudia Giusto. Vignetta: sullo sfondo della Torre dell’orologio, adiacente il Castello dei Conti di Modica, raffigura, in primo piano, un artigiano intento a preparare il cioccolato; in basso fave di cacao, si mescolano a una barretta di cioccolato di Modica mentre, in alto a sinistra, sono riprodotti il marchio dell’Indicazione Geografica Protetta “Cioccolato di Modica” e il marchio che contraddistingue i prodotti IGP nell’Unione Europea. In alto a destra, è presente un codice QR per l’attivazione del video “Il Passaporto Digitale del Cioccolato di Modica IGP” – Nuovi traguardi per la tracciabilità agroalimentare.Completano il francobollo la leggenda “CIOCCOLATO DI MODICA IGP” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Modica. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.