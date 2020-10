Dal mondo

Francia, Macron: Coprifuoco nella regione di Parigi

PARIGI (FRANCIA) - Coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città francesi dalle 21 alle 6 a partire da sabato. Lo ha annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel Macron.Il coprifuoco è stato dichiarato anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Il provvedimento durerà 4 settimane, prorogabili fino al primo dicembre se si rivelerà necessario, dopo una verifica al termine del periodo. ’’Il coprifuoco interesserà circa 20 milioni di persone’’, ha spiegato Macron. ’’Bisogna che gli attuali 20 mila casi giornalieri scendano, che questi 200 ingressi in rianimazione diminuiscano.nuovo il Paese sarebbe sproporzionato ma il coprifuoco è una misura coerente’’, ha aggiunto il presidente.