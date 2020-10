Incidente stradale a Vittoria: un ferito FOTO

Cronaca

Vittoria - Incidente stradale oggi intorno alle ore 12,30 a Vittoria nei pressi dell’incrocio con la ex SS 115. Lo scontro tra un'auto ed un autocarro è avvenuto nei pressi dell’azienda Autostore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato un ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi dell'incidente sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. (Foto Assenza)