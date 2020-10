Attualità

Oggi a Pozzallo i funerali di Piero Modica, morto a 28 anni Oggi a Pozzallo i funerali di Piero Modica, morto a 28 anni

Pozzallo – I funerali del 28enne Piero Modica, morto in un incidente stradale avvenuto a Modica, si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa della Madonna del Rosario a Pozzallo. Il giovane 28enne viaggiava a bordo di una moto quando si è scontrato con un’auto, morendo sul colpo. Piero lavorava al bar Prima Fila. In queste ore sono stati tanti i messaggi di addio e di cordoglio postate sulle pagine sociale dei familiari di Piero. "Ricorderemo sempre il tuo sorriso, quando venivi a scuola di ballo ad accompagnare tuo fratello e tua sorella, un ragazzo solare e pieno di vita", scrivono gli amici su Facebook."Non ho altre parole ma solo un dolore che una si porta dentro di quanto sia ingiusta la vita. Proteggici tutti da lassù ma soprattutto dài forza alla tua famiglia per affrontare un dolore simile".