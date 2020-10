Attualità

Coronavirus, 230 positivi in provincia di Ragusa: 108 solo a Vittoria Coronavirus, 230 positivi in provincia di Ragusa: 108 solo a Vittoria

Ragusa- Salgono ancora i positivi al Covid 19 in Provincia di Ragusa. Secondo l’ultimo dato dell’Asp di Ragusa in totale le persone positive al coronavirus sono 230, 219 in isolamento domiciliare e 11 i ricoverati in ospedale. Ma vediamo nel dettaglio i positivi al coronavirus nei singoli Comuni della provincia: 108 a Vittoria,4 a Scicli, 2 a Santa Croce Camerina, 40 a Ragusa, 10 a Pozzallo, 1 a Monterosso Almo, 21 a Modica, 5 a Ispica, 3 a Giarratana, 19 a Comiso, 2 a Chiaramonte Gulfi e 4 ad Acate. I ricoverati in totale sono 11, 9 nel reparto di Malattie Infettive e uno in terapia Intensiva all'Ompa di Ragusa e uno all'ospedale Umberti I di Siracusa.