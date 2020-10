Sicilia

Covid, 366 nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore Covid, 366 nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore

Palermo – Contagi da coronavirus in aumento in Sicilia. Lo rivela il Bollettino del Ministero della Salute che registra nelle ultime 24 ore 366 nuovi positivi. Ieri sempre in Sicilia i casi Covid 19 sono stati 334.