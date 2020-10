Moda e spettacolo

Joseph Lantillo nel videoclip della cantante Jolanda Meli

Joseph Lantillo nel nuovo videoclip della cantante Jolanda Meli. Dopo la vittoria a “La Scala della Moda”, è stato protagonista di diverse manifestazioni della moda e dello spettacolo. Abbiamo incontrato Joseph Lantillo, vincitore della fascia “Mister Moda Sicilia” nell’edizione 2019 de “La Scala della Moda”. Dopo la partecipazione al concorso e la vittoria del titolo, Joseph è stato protagonista di diverse manifestazioni della moda e dello spettacolo. “Ho recentemente partecipato – ci ha riferito – al concorso World Top Model e sono tra i protagonisti del nuovo videoclip della cantante Jolanda Meli”. Classe 1998, nato e cresciuto a Trapani, Joseph ama definirsi “un tipo sociale e divertente, ma anche dai vecchi valori e con la testa sulle spalle”, uno alla mano, insomma, ma grato alla sua terra.“Se tutto va per il meglio – ci ha detto - il prossimo anno mi laureo in scienze motorie. In futuro, quindi, vorrei proseguire con gli studi e mi piacerebbe specializzarmi in fisioterapia e diventare professore di educazione fisica a scuola. Nello stesso tempo, però, vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e della moda”. Joseph dunque ha le idee molto chiare, ma tiene i piedi per terra, “so dove voglio arrivare, ma non mi monto la testa, prendo il meglio di quello che viene”. E proprio la Scala della Moda ha rappresentato il suo ritorno in passerella. “Partecipai anni fa a Mister Italia, poi mi ero un po’ fermato con i concorsi”. “Ho conosciuto la Scala della Moda – racconta - tramite passaparola, uno stilista con cui avevo già collaborato me ne parlò positivamente.Il concorso ennese mi ha dato le motivazioni giuste per ritornare e proseguire in questo settore. Questo per me è stato l'unico concorso che, oltre alla vittoria, mi ha aperto realmente molte strade nel settore. Posso tranquillamente affermare che è uno dei migliori in Sicilia”. Gli chiediamo, hai dedicato la vittoria di Enna a qualcuno? “Alla mia famiglia, che era presente alla serata finale del luglio 2019. Un’emozione che non scorderò facilmente”.