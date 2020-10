Allerta meteo, venti di burrasca e forti temporali anche a Ragusa

Attualità

Palermo – Allerta maltempo in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia allerta gialla a Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. In particolare sul sito della protezione Civile si legge: persistono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla mattinata di domani, 15 ottobre, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sul settore sud-orientale.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.