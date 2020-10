Sicilia

Coronavirus, 4.877 casi in Sicilia: 334 nuovi positivi in 24 ore

Palermo – Sale ogni giorno il numero dei nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia. Oggi, 13 ottobre, il bollettino del Ministero della salute annuncia altri 334 nuovi positivi al coronavirus. Si tratta di positivi registrati nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4.877 gli attuali positivi e passano a 470 i ricoverati in ospedale, con un incremento di 24 rispetto a ieri. Di questi 44 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 426 i ricoveri in regime ordinario; 4.407 i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 8.340. Anche oggi si registrano 2 nuove vittime che portano il totale a 341. I morti sono entrambi uomini: un novantunenne, a Catania, e un settantasettenne a Palermo.I guariti sono 137. Sul fronte della distribuzione provinciale, 139 sono i nuovi casi a Palermo, 93 a Catania, 34 a Messina, 22 a Trapani, 20 a Siracusa, 10 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 7 ad Agrigento.