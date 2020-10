Il coronavirus diventa un dessert: un dolce al cioccolato

Curiosità

Il coronavirus diventa una torta. Succede in via Celetná, nel cuore del quartiere storico della Città Vecchia, al caffè della Madonna Nera di Praga. Il dolce esposto nella vetrina del bar è diventato attrattiva per i clienti. Il dolce ricoperto di cioccolato con ripieno di pistacchi e lamponi ha le dimensioni di una pallina da tennis, con “punte” di virus composte da cioccolato bianco e lamponi secchi. "Ho trovato una foto del virus su Internet", ha detto a Reuters Olga Budnik, la creatrice del dolce . "Ho capito in dettaglio come preparare il dessert, come preparare le punte, come sarebbe stato il colore e ho preparato tutto". In tempi normali, il famoso caffè sarebbe pieno di turisti. Lo spazio progettato in modo cubista occupa il piano terra dell'edificio della Casa della Madonna Nera, progettato nel 1911 dall'architetto modernista Josef Gočár.L'edificio ospita anche il Museo ceco del cubismo. Budnik ha detto a Reuters di aver inventato il dolce per aiutare a combattere un crollo degli affari alimentato dalla pandemia, proprio come il suo paese combatte uno dei più alti tassi di infezioni da coronavirus in Europa.