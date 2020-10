Cronaca

Incidente mortale a Modica, muore motociclista di 28 anni Incidente mortale a Modica, muore motociclista di 28 anni

Modica - Incidente mortale oggi pomeriggio in contrada Beneventano a Modica. Nello scontro tra un'auto, una Jeep Renegade, ed una moto è morto un giovane. Si tratta di P.M. di 28 anni. Il giovane che ha perso la vita lavorava come banconista in un bar poco distante dal luogo della tragedia. Sotto shock il conducente dell'auto, un uomo di Augusta. Sul posto le Forze dell'Ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica del tragico incidente. (Foto repertorio)