Cronaca

Incidente Ispica, positivo al Covid 19: trasferito a Catania Incidente Ispica, positivo al Covid 19: trasferito a Catania

Ispica – Un uomo, S.M. di 49 anni, ieri sera intorno alle ore 20,30 è stato trovato riverso a terra e con il volto sanguinante in una strada tra Ispica e Pozzallo. A lanciare l’allarme è stato un passante. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il 49enne al pronto Soccorso dell’ospedale maggiore di Modica e i carabinieri della Stazione di Ispica. E’ ancora da chiarire se l’uomo sia stato investito da un’auto pirata subito dopo fuggita o se il volto sanguinante sia dovuto ad una lite. Il 49 enne dopo l’arrivo nel nosocomio modicano in codice rosso è stato sottoposto agli esami diagnostici e al tampone per il Covid 19.Dopo una lunga attesa per l’esito del tampone, risultato positivo, l’uomo in prognosi riservata è stato trasferito nel primo pomeriggio di oggi nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Marco di Catania.