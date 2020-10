E' Piero Modica il 28enne morto nell'incidente oggi a Modica

Cronaca

Modica – E’ Piero Modica il giovane 28enne morto oggi pomeriggio nell'incidente stradale avvenuto in contrada Beneventano sulla Modica Pozzallo. Il giovane 28enne viaggiava a bordo di una moto Honda, da Modica verso Pozzallo, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un’auto, una Jeep Renegade, condotta da un uomo, G.S. 67enne di Augusta. Piero è morto sul colpo dopo il violento impatto con il suolo. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Piero era originario di Pozzallo ma lavorava in un bar di Modica. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polizia Stradale.