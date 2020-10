Attualità

Ragusa, 4 vigili urbani positivi al Covid 19 Ragusa, 4 vigili urbani positivi al Covid 19

Ragusa - Quattro vigili urbani positivi al Covid 19 a Ragusa. “Il sindaco Cassì rende noto che all’esito dei temponi effettuati al Corpo di Polizia Municipale in seguito alla positività al Covid di un agente, è purtroppo salito a quattro il numero dei vigili urbani contagiati. Stanno bene e le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Al netto degli isolamenti precauzionali – aggiunge il primo cittadino - la conseguente riduzione del personale disponibile e di cui è stata accertata la negatività potrebbe far sì che si verifichino dei disagi per alcune mansioni svolte dalla Polizia Municipale.Stiamo riorganizzando il servizio nel modo più efficiente possibile. Tutto il personale sarà sottoposto a nuovi controlli nei prossimi giorni”.