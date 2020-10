Tecnologie

Come trovare le chat e i messaggi passati su WhatsApp? Ecco come fare con i nuovi aggiornamenti sull’App di messaggistica più usata al mondo. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe una versione beta già in utilizzo tra gli sviluppatori, i quali dunque avrebbero anticipato l’arrivo dell’update ufficiale.Il nuovo aggiornamento sarà in grado di rendere molto più agevole la ricerca di qualsiasi immagine, video o gif all’interno della chat. A precisare il tutto ci ha pensato lo staff di WhatsApp con una nota molto esplicativa: “Abbiamo semplificato la ricerca in tutti i tuoi media (foto, GIF, link, video, documenti, audio) su WhatsApp.Ora puoi cercare un contatto specifico, quindi scegliere il tipo di media e aggiungere parole chiave per esaminare più efficacemente le chat ei messaggi passati“