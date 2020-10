Dieta per perdere 10 kg, menÃ¹ settimanale e attivitÃ  cardio

Salute e benessere

La dieta per perdere fino a 10 kg non si basa solo su un regime alimentare dieteitco e controllato ma si deve anche fare una buona e regolare attività fisica cardio. Ma vediamo alcuni consigli su come fare attività cardio prima di vedre un menù settimanale di una dieta per perdere fino a 10 kg. L’attività cardio è una delle attività fisiche che aiutano il corpo a bruciare più calorie e a rafforzare cuore e polmoni, aumentando la qualità della vita.Aggiungere il cardio alla propria routine quotidiana è uno dei modi più veloci per perdere peso: per riuscire a perdere 10 kg in un mese la cosa migliore da fare è quella di fare almeno 20/40 minuti di esercizi cardio al giorno, per un totale di 150/300 minuti a settimana.Camminare, fare jogging, andare in bicicletta, boxare e nuotare sono solo alcune delle forme di cardio che permettono di perdere peso velocemente. Durante le sessioni di cardio, per altro, si tende a bere molta acqua, cosa che garantisce anche l’idratazione, facilita il processo di dimagrimento e aiuta le donne a combattere l’odiosa cellulite. Ma vediamo ora cosa si mangia in un esempio di menù settimanale nella dieta per perdere 10 kg. Ecco un esempio di menù indicativo che deve essere conforntato con il proprio medico di famiglia prima di essere seguito soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete. Lunedì: colazione con 1 tazza di cereali ad alto contenuto di fibre o di avena con latte scremato, più una tazza di frutta a scelta senza zucchero.Pranzo: tabbouleh di Quinoa, da preparare facilmente a casa. Cena: girello di bovino adulto (o fesa, sottofesa, noce) con lattuga o rucola. Spuntino: mezza tazza di frutta secca o mandorle. Martedì: colazione con uova strapazzate con spinaci o con fesa di tacchino a cubetti. Pranzo: riso integrale con petto di tacchino al naturale. Cena: roast beef con pomodoro e spinaci lessati. Spuntino: 1/2 tazza di carotine o un frutto. Mercoledì: colazione con un frullato di banana e spinaci. Pranzo: un panino integrale con fesa di tacchino. Cena: Petto di pollo arrosto con insalata o verdure a scelta. Snack: una mela o un frutto a scelta. Giovedì: colazione con fette biscottate integrali e una tazza di latte scremato. Pranzo: insalata iceberg con cubetti di petto di pollo e avocado. Cena: arrosto di tacchino con contorno di carote julienne.Spuntino: mezza tazza di frutta secca. Venerdì: colazione con uno yogurt 0,1 con mezza tazza di cereali integrali. Pranzo: frullato di frutta e verdura. Cena: lombo sgrassato di maiale (o coscio) con fagiolini lessi. Snack: un frutto a scelta. Sabato: colazione con una tazza di latte con cereali integrali e frutta. Pranzo: un panino bianco con salmone e insalata. Cena: tagliata di vitello con contorno di verdure di stagione. Spuntino: una barretta proteica o uno yogurt 0,1 a scelta. Domenica: colazione con una tazza di fiocchi d’avena e latte parzialmente scremato. Pranzo: penne integrali con pomodoro. Cena: tonno al naturale e abbondante insalata. Snack: un quadratino di cioccolato fondente.