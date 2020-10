Morto Giuseppe Lanza di Scalea, Alba Parietti: sei stato l'uomo migliore del mondo

Moda e spettacolo

Alba Parietti in un post su Instagram ricorda l’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, morto ieri a 74 anni. Giuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio, ha lottato contro un male incurabile. La madre era Arabella Salviati. Lascia la moglie Benedetta Fumi Cambi Gado e la figlia Giulia. Ecco il lungo post di addio su Instagram di Alba Parietti. "Giuseppe sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare, l’uomo l’amico che mi sapeva capire mai giudicare volevi sempre solo il mio bene". A scriverlo, su Instagram, Alba Parietti, la donna alla quale Lanza di Scalea era stata legata per ben otto anni."Sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita e sincero. Lo sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso - prosegue -. Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo, hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita, sia nelle sue battaglie. Mi sei stato vicino quando mia madre se ne è andata. Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie. Mai nulla di brutto, da te mai nulla in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male, non mi hai mai deluso. Mai. Solo cose bellissime, solo ricordi meravigliosi. Io sono stata onorata, fortunata ad averti al mio fianco prima e come amico poi. Avrei dato un braccio per te - continua la Parietti -.Ci siamo voluti veramente un bene dell’anima. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro , mio padre, mio fratello la persona di cui più mi fidavo al mondo. Giuseppe per me eri il sorriso , la spalla su cui piangere la mia famiglia. Giuseppe dove te ne sei andato? La mia vita senza sapere che ci sei non sarà mai più la stessa. Mai più. Che ingiustizia e che dolore straziante che leva il respiro. Grazie di esserci stato sempre per me. Senza di te a questo mondo sarò tanto più sola. Con te se ne va troppo. Eri il mio punto fermo eri una luce nel buio. Eri Il sole per tutti quelli che ti hanno avuto l’onore di conoscere Giuseppe. Sono vicina alla mia adorata Giulia con tutto il cuore e l’amore di cui sono capace. Mi stringo agli amici palermitani in questo bruttissimo giorno".