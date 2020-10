Italia

Reddito di emergenza scaduto? No, ecco come fare domanda per terza rata e a chi spetta Reddito di emergenza scaduto? No, ecco come fare domanda per terza rata e a chi spetta

Roma - C’è tempo fino al 15 ottobre per presentare la domanda del Reddito di emergenza da 400 euro. Si tratta di una mensilità aggiuntiva prevista per le famiglie con determinati requisiti. La terza mensilità del reddito di emergenza da 400 euro e fino a 480 euro per le famiglie con disabili è stata annunciata nel decreto Agosto. La novità è contenuta nell'art. 23 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Ma vediamo nel dettaglio a chi spetta la nuova indennità aggiuntiva del Reddito di emergenza e quali sono i requisiti. Il decreto Agosto dispone che, ferme restando le erogazioni del Reddito di emergenza già concesse, il Rem venga ulteriormente riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore al REM; assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 (Indennità lavoratori marittimi) e 11 (rectius, il rinvio corretto sembra essere all’articolo 13 recante disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza) del decreto Agosto; possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto Rilancio.Il Reddito di emergenza prevede nella quota aggiuntiva unìindennità uguale alle precedenti e di conseguenza compreso fra 400 e 800 euro (840 euro in presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti), a seconda della numerosità del nucleo familiare.La domanda per la nuova quota di Rem può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto. Per le quote precedenti la domanda è stata presentata all’INPS attraverso: i centri di assistenza fiscale; gli istituti di patronato; il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).Si ricorda che, con il messaggio 10 agosto 2020, n. 3091, l'INPS ha comunicato che è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i CAF (Centri di assistenza fiscale) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di Emergenza (REM) per il 2020.