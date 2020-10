Reddito di emergenza, domanda per terza mensilitÃ  in scadenza

Italia

Roma - Il Reddito di emergenza da 400 euro previsto come ultima mensilità dal decreto Agosto si potrà richiedere entro il 15 ottobre. Il Reddito di emergenza in scadenza potrà esserre richiesto solo con determinati requisiti, vediamo quali.In caso di accoglimento, la quota di REm è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è stata presentata entro il 30 settembre 2020, sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se si presenta tra il 30 settembre e il 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020. Ma vediamo quali sono i requisiti per avere il Reddito di emergenza da 400 euro ad ottobre 2020.Per avere l’ultima mensilità del Reddito di emergenza da 400 euro ad ottobre bisogna avere questi requisiti ovvero: il richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza economici; valore reddito familiare inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio; valore del patrimonio mobiliare familiare per il 2019 inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro: per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro); in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE inferiore a 15.000 euro (al momento della domanda).I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli. La domanda per il Reddito di emergenza va fatta tramite il sito online dell’Inps.