Coronavirus: mascherina non necessaria per Jogging e Footing

ROMA - ’’Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina’’. Lo precisa in una nota il ministero dell’Interno.