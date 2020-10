Economia

Disservizi Ast, Comune di Scicli: rimborso per le famiglie

Scicli - In seguito al perdurare dei disservizi dell’Ast nel servizio di trasporto scolastico, nonostante richieste di potenziamento da parte del Comune di Scicli, considerato che le corse per Modica e Ispica non risultano puntuali e costanti, e soprattutto che non soddisfano le esigenze dell’utenza in riferimento alle vigenti norme Anticovid – 19 (occupazione massima dell’80% dei posti disponibili), l’Amministrazione comunale, attraverso l’ufficio scolastico, ha provveduto a disporre un rimborso per le famiglie degli studenti che si rivolgeranno a un vettore privato per assicurare il trasporto dei propri figli presso la sede delle scuole fuori dal territorio comunale.In tal senso, si invitano le famiglie che non lo hanno ancora fatto, a rivolgersi all’ufficio scuola del Comune, telefonando al numero 0932/841024, per segnalare il ricorso a vettori privati per assicurare il diritto allo studio dei propri figli.