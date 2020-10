Uccello raro metÃ  maschio e metÃ  femmina in una riserva: ginandromorfo bilaterale

Curiosità

Un uccello raro con metà del corpo simile a un maschio e l'altra metà a una femmina è stato catturato di recente in una riserva naturale nel sud-ovest della Pennsylvania. A trovare il raro esemplare è stata una squadra di bird banding lo scorso 24 settembre. La squadra attirata dal verso canoro di un uccello rimasto impigliato in alcune reti. Non appena il piccolo esemplare è stato preso è avvenuta la scoperta che si trattava di un ginandromorfo, un Grosbeak dal petto rosa per metà maschio e per metà femmina.Questi uccelli sono incredibilmente rari: su oltre 750.000 uccelli catturati durante quasi sei decenni di bird banding, il centro di ricerca aviaria della Powdermill Nature Reserve ha registrato meno di 10 ginandromorfi bilaterali.