Attualità

Movida a Modica alla faccia del coronavirus: sabato sera di ordinaria follia Movida a Modica alla faccia del coronavirus: sabato sera di ordinaria follia

Modica - “Un sabato sera di ordinaria follia in via Grimaldi a Modica”. E’ questo il commento ad una foto postata su Facebook da una modicana ieri. Una foto che lascia trapelare un divertimento incontrollato e ci verrebbe da dire un divertimento “alla faccia del coronavirus”. Forse si è persa la paura del virus e per la maggior parte il lungo lockdown dei mesi scorsi è già stato dimenticato. Nella foto si vede una via nel centro storico di Modica strapiena di persone nonostante le regole che vietano gli assembramenti a seguito dell’emergenza coronavirus e del cospiscuo aumento di positivi ogni giorno anche in provincia di Ragusa. “Quando ci richiuderanno, - scrive la modicana che ha postato la foto sul suo profilo Facebook - non lamentatevi di essere stati privati della vostra libertà perché la LIBERTÀ, incoscienti che non siete altro, non la meritate!”.