Attualità

Coronavirus e isolamento domiciliare: 77 a Vittoria e 18 a Modica Coronavirus e isolamento domiciliare: 77 a Vittoria e 18 a Modica

Vittoria - Positivi Covid 19 ancora in aumento a Vittoria. Secondo gli ultimi dati sono 77 le persone in isolamento domiciliare. Un numero elevato che in pochi giorni ha superato il primato che si era registrato a Ragusa dove ad oggi i casi Covid sono 35. Anche a Modica si è registrato un lieve aumento, i positivi sono 18. Più o meno stazionari i casi registrati negli altri Comuni iblei con 2 a santa Croce Camerina, 5 a Scicli,9 a Pozzallo, 1 a Monterosso Almo, 7 a Comiso, 3 a Giarratana, 3 a Ispica, 3 ad Acate e 1 a Chiaramonte Gulfi. I ricoverati all’Ompa sono dieci.