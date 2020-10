Nuovo Dpcm: stop a sport amatoriali e feste private anche a casa

Italia

Roma - Stop a sport amatoriali, feste private anche a casa, chiusura dei locali alle ore 24 e divieto di sosta davanti ai locali. Sono alcune delle nuove regole che potrebbero essere approvate dal Governo domani luneì 12 ottobre. Si tratta di misue anti Covid per contrastare l’aumento dei contagi in Italia che nelle ultime settimane sta registrando un forte aumento soprattutto in alcune Regioni d’Italia tra cui la Sicilia, seconda per positivi. Oggi, domenica 11 ottobre, si terrà un vertice fra il ministro della Salute Roberto Speranza e il Comitato tecnico scientifico per mettere sul tavolo nuovi provvedimenti restrittivi che dovranno essere il cuore del nuovo Dpcm.Si tratta di una riunione urgente nel corso della quale verrà valutata la situazione e la possibilità di adottare nuove misure nel prossimo Dpcm per fermare l'incremento dei contagi di Covid-19 in questi ultimi giorni. Ieri oltre tre ore di vertice a palazzo Chigi sulle norme per contrastare il coronavirus. Il premier Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione per fare il punto sul Dpcm, in scadenza giovedì prossimo. Presenti anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro.