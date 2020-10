Bonus extra 1.500 euro Inps: come averlo in 3 mesi e come fare domanda

Italia

Roma - Un bonus extra da 1.500 euro per 3 mesi solo per alcuni lavoratori. E’ un’indennità aggiuntiva o bonus aggiuntivo annunciato con una circolare, la n.104, dell’Inps. Il nuovo bonus extra da 1.500 euro previsto dall’Inps è riservato solo ad alcuni lavoratori che hanno determinati requisiti, vediamo quali e come fare la domanda per averlo in 3 mesi. . L’agevolazione fa parte delle misure economiche introdotte dal Governo per sostenere tutti i soggetti che sono stati maggiormente danneggiati dalla crisi epidemiologica. Ma vediamo quali sono i requisiti per avere il bonus extra da 1.500 euro per 3 mesi.I lavoratori che possono richiedre il bonus extra da 1.500 euro per 3 mesi devono essere: lavoratori titolari di partita IVA dal 23 febbraio 2020; collaboratori coordinati e continuativi che siano iscritti alla Gestione separata INPS e i quali abbiano un rapporto di lavoro continuativo datato prima del 23 febbraio 2020; lavoratori autonomi o professionisti, dei quali fanno parte anche i titolari di impresa, che siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alla Gestione separata dell’INPS; lavoratori che siano iscritti alle Gestioni speciali dell’INPS per i lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in attività dal 23 febbraio 2020; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; liberi professionisti che siano iscritti alle Casse autonome professionali; imprenditori agricoli professionali che siano iscritti alla gestione autonoma agricola, così come i collaboratori coadiuvanti artigiani, commercianti e lavoratori agricoli che siano iscritti nelle rispettive gestioni autonome.Tra i requisiti essenziale per avere il bonus extra da 1.500 euro per 3 mesi c’è quello geografico ovvero i lavoratori devono risiedere in determinate aree delle zone rosse d’Italia, vediamo quali. I beneficiari del bonus extra da 1.500 euro devono essere residenti di una delle ex zone rosse d’Italia presenti in Lombardia e in Veneto – in cui la sola zona rossa era il Comune di Vo’ Euganeo. I Comuni della Lombardia sono invece: San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Maleo. Attualmente non è ancora disponibile il portale attraverso il quale sarà possibile presentare la domanda per richiedere l’indennità, informazione che sarà comunicata dall’INPS con una nuova comunicazione contenente le modalità e i tempi di utilizzo della piattaforma.La domanda per avere il bonus extra da 1.500 euro per 3 mesi va fatta tramite il sito Inps.