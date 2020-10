Cucina

La zucca è un ortaggio preziosissimo per l'organismo, specialmente durante il cambio di stagione, ed è anche tipico di stagione ovvero si trova da settembre a novembre. Esistono vari modi per cucinare la zucca vediamone alcune. Come cucinare la zucca al forno o al vapore? Uno dei modi di cucinare la zucca più utilizzata è quella al forno. È semplicissimo e può svoltare una cena in pochi minuti. Prepara le fette, con o senza la buccia, disponile su una placca da forno precedentemente coperta con della carta e procedi alla cottura. Bastano 20-30 minuti a 200° C. In alternativa, puoi cuocere la zucca in una vaporiera, senza farla lessare in brodo o acqua. In questo modo manterrai intatte le proprietà nutritive dell'ortaggio.Come cucinare la zucca come antipasto? La zucca è un ortaggio molto versatile: ti viene in soccorso dall'antipasto al dolce. Proprio per iniziare il pranzo, prepara un flan di zucca gialla con prosciutto affumicato oppure degli sformatini di zucca con pancetta. Tra le ricette più sfiziose a base di zucca, puoi proporre anche dei golosi muffin di zucca ai semi di papavero, perfetti anche come finger food iniziale, o delle tartellette di zucca gialla con cipolle.Come cucinare la zucca come contorno? La zucca si presta bene anche come contorno per secondi piatti a base di carne o di verdura. Anche solo cotta in forno fa la sua figura in tavola, ma se vuoi stupire i tuoi commensali con qualcosa di diverso, prova il gratin di zucca gialla, porri e formaggio. Come cucinare la zucca come secondo? Si può cucinare la zucca come secondo ad esempio come torta con crema di zucca gialla oppure punta su un finger food (che puoi servire anche come antipasto): le polpette di zucca gialla con speck e uvetta. Sembra quasi un piatto unico, che può essere servito come un primo, ma la teglia di zucca gialla con i fiocchi di orzo è un secondo perfetto per soddisfare anche i palati più esigenti. Infine, prova i pancake alla zucca, magari da servire con della salsa di yogurt ed erba cipollina.