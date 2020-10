Attualità

Modica, 6 nuove pensiline per fermate autobus: ecco dove

Modica - Sei nuove pensiline sono state installate in prossimità di altrettante fermate autobus a Modica. Ad annunciarlo il Sindaco Abbate: “In prossimità della riapertura delle scuole e considerando l’avvicinarsi della stagione delle piogge, abbiamo reputato non più rimandabili questi interventi di arredo urbano, viste anche le tante segnalazioni che ci erano arrivate da parte di studenti e delle loro famiglie che lamentavano attese sotto la pioggia. Grazie a questo intervento abbiamo ovviato al problema rendendo più confortevoli le attese per i tanti pendolari”.