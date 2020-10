Narvalo Urban Mask: la mascherina smart che parla con lo smartphone

Tecnologie

Milano - Startup per il Narvalo Urban Mask, la mascherina protettiva FFP3 anti-smog e anti virus che dialoga con lo smartphone. Si tratta di una mascherina “intelligente” con sensori che misurano la qualità dell’aria e lo stato respiratorio della persona che la indossa e trasmettono i dati allo smartphone. Primo lancio a luglio con una vendita di diversi pezzi, poi ripetuta dopo qualche settimana sempre con successo di vendite ed ora arriva il terzo momento della campagna. Il prezzo è di circa 89 euro. La mascherina tecnologia Narvalo è realizzata in tessuto 3D traspirante, lavabile, idrorepellente e antistrappo, in grado di filtrare il 99,9% degli agenti inquinanti oltre a virus, batteri, polveri ed odori, grazie allo strato in carbone attivo.La mascherina smart, oltre ad essere in grado di proteggere dall’inquinamento atmosferico, è anche ottimizzata per l’uso in questo particolare periodo di crisi sanitaria.La particolarità è la presenza di una valvola di espirazione studiata per assicurare grande traspirabilità poiché capace di massimizzare il deflusso d’aria, evitando eccessivi accumuli di calore e umidità all’interno. Inoltre, all’interno della confezione della Narvalo Urban Mask è presente un tappo “anti-Covid” che, se applicato, blocca la fuoriuscita di goccioline anche durante l’espirazione: può essere facilmente rimosso quando non necessario e applicato nei luoghi affollati o dove lo impone la normativa, per assicurare protezione per se stessi e gli altri.La mascherina è studiata anche per chi vuole muoversi in bici, scooter o a piedi. La mascherina si accompagna all’app Narvalo disponibile per iOS e Android dal 10 luglio che, grazie al GPS dello smartphone, è in grado di restituire un quadro molto chiaro sulla qualità dell’aria respirata durante il proprio tragitto.