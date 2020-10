Bonus bici da 500 euro, click day il 3 novembre: ecco come fare domanda

Italia

Roma - Il bonus bici da 500 euro prende forma. Dopo lunghe attese e rinvii il ministero dell’Ambiente ha deciso di procedere con un click day che dovrebbe tenersi il prossimo 3 novembre. Secondo le ultime informazioni le richieste del bonus bici da 500 euro potranno essere fatte sulla base dell’ordine di inserimento delle fatture sulla piattaforma approntata appositamente sul sito del ministero, e non sulla base della data delle fatture. Ma, confermano dal ministero, l’impegno rimane quello di soddisfare tutte le richieste. Il bonus copre il 60% dell’acquisto fino a un massimo di 500 euro per i cittadini residenti in Comuni con oltre 50mila abitanti.Ma vediamo come si deve fare la domanda per il bonus bici da 500 euro? Il 3 novembre bisogna collegarsi alla piattaforma predisposta dal Ministero dell’Ambiente assicurandosi già in tempo di avere l’identità Spid con cui accedere alla piattaforma. Non appena si inserisce l’identità Spid bisogna scannerizzare il documento di acquisto e predisporre le coordinate bancarie per il rimborso. L’identità Spid sarà necessaria anche per coloro che non hanno ancora effettuato l’acquisto e che chiedono quindi il voucher da spendere entro il 31 dicembre.Anche se non tutti i rivenditori sembrano intenzionati ad accettarlo, visto che l’adesione a questa seconda fase è volontaria per i dettaglianti.