Pozzallo pronta a ridurre tasse nel 2021: ecco quali

Pozzallo - L’Amministrazione Comunale di Pozzallo ha già predisposto gli atti necessari per consentire l’esenzione o la riduzione di Tari, Imu e Imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2021 ed adesso si attende soltanto, da parte della Regione, la pubblicazione del decreto di attribuzione della quota spettante al Comune di Pozzallo a valere sul Fondo Perequativo. Dopo l’intervento a favore delle imprese la cui attività è rimasta sospesa per fronteggiare l’emergenza sanitaria, che è risultato essere il più celere e quello maggiormente consistente come importi erogati dell’intera provincia e dopo aver già concesso la gratuità del canone relativo all’occupazione di suolo pubblico, l’Amministrazione Comunale è pronta ad intervenire di nuovo a sostegno delle attività commerciali.Il Comune di Pozzallo, in sede di riparto delle risorse del Fondo Perequativo, ha avuto assegnato l’importo di 785 mila euro, somma che dovrà essere confermata in sede di riparto effettivo e poi attribuita definitivamente da parte della Regione. “Anche in questa occasione, come in altre, la Regione Siciliana – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – dilata i tempi di intervento per supportare gli imprenditori, il cui lavoro è messo a dura prova dal Covid-19”. “L’Amministrazione Comunale è già intervenuta, quando e dove ha potuto, a sostegno delle attività commerciali – prosegue il primo cittadino di Pozzallo – ma per questa ulteriore iniziativa di aiuto alle categorie produttive è costretta ad attendere l’intervento della Regione”.Speriamo che avvenga con celerità – conclude Ammatuna – perché i tempi sono importanti per avere un effetto lenitivo sui problemi che vivono gli imprenditori”.