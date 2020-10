La nuova governance di Federalberghi Sicilia

Economia

Ragusa - Il presidente provinciale di Ragusa, Gianluca Manenti, a nome dell’intero sistema Confcommercio ibleo, rivolge un augurio di buon lavoro al riconfermato vicepresidente regionale di Federalberghi Sicilia, l’imprenditore comisano Rosario Dibennardo, e a tutto il direttivo isolano che continuerà ad essere sapientemente guidato dal presidente regionale Nico Torrisi. “Siamo certi che Dibennardo, il quale, tra l’altro, è anche presidente provinciale della federazione di categoria – prosegue Manenti – continuerà lungo il solco della strada tracciata in passato.E, a maggior ragione, in questo periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica, profonderà un impegno più consistente per cercare di garantire risposte importanti a tutte le strutture ricettive del territorio alle prese con problemi non da poco, considerato che il volume di affari, proprio per le vicissitudini sanitarie, si è notevolmente ridotto. Bisognerà fare il possibile, insomma, per trovare delle contromisure adeguate, cercando di contare anche sul sostegno che potrà arrivare dal Governo centrale e dalla Regione. A guidare la categoria, in ambito siciliano, il presidente Torrisi che ha già dimostrato di potere dare molto a questo settore e che, ne siamo certi, continuerà a garantire un impegno non comune per far sì che si prosegua verso un’azione di crescita.Cogliamo, altresì, l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo vicepresidente aggiunto Francesco Picarella, presidente regionale Confcommercio Sicilia tuttora autosospeso dalla carica per motivi di ordine elettorale, delle cui capacità e doti siamo perfettamente a conoscenza. Siamo convinti che anche il suo contributo sarà essenziale per aiutare il comparto a uscire da questo momento di grave difficoltà”.