Asp Ragusa, AliquÃ² incontra il nuovo Cca

Ragusa, 10 ottobre 2020 - Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro tra il direttore generale, Angelo Aliquò, e l’ufficio di presidenza del nuovo Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp: Salvatore Schembari, presidente e Agnese Alberghina, vicepresidente. Durante il cordiale incontro si sono affrontati molti dei temi che riguardano la salute dei cittadini, il funzionamento dei servizi sanitari e l’assistenza ospedaliera. Naturalmente, non è mancato il riferimento anche alla difficile situazione attuale a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Una discussione costruttiva. Si è concordato di promuovere e calendarizzare, per ogni singola problematica, una serie di incontri duranti i quali la Direzione Strategica metterà a disposizione del CCA le professionalità dell’Azienda.Gli incontri avranno una cadenza mensile. Infatti, il primo, in programma, si svolgerà il 29 ottobre. Il Direttore Generale ha sottolineato che crede molto nel ruolo del Comitato Consultivo Aziendale ed è convinto che insieme si potranno migliorare quelle criticità che si registrano nel sistema sanitario aziendale. L’elezione del nuovo ufficio di presidenza è avvenuta nella prima riunione del nuovo organismo che si è svolta lo scorso 1° ottobre. In quell'occasione erano presenti anche il direttore sanitario, Raffaele Elia, il direttore amministrativo, Salvatore Torrisi.Il presidente, Salvatore Schembari, rappresenta l’Auser onlus Territoriale Ragusa. Agnese Alberghina l'associazione "Così come sei" Ragusa. foto: 1^ da sinistra Salvatore Schembari - Agnese Alberghina - Angelo Aliquò. 2^ da sinistra Raffaele Elia - Salvatore Torrisi - Angelo Aliquò.