Colori e tendenze scarpe e stivali Autunno Inverno 2020 2021

Arriva l’autunno e cambiano i colori e le scarpe. Le tendenze della moda variano da un mix di stivali colorati alle scarpe bianche e tacchi design. La moda presenta una marea di stivali alti neri: la vernice stretch e il colore. Lo sa bene Anthony Vaccarello che per Saint Laurent AI 20-21 ha firmato un concentrato di latex e vernice colorati da colpo di fulmine. Quindi il tema è: scegli pure stivaletti platform o stivali sopra al ginocchio ma vivili come collant o leggings, cioè come una seconda pelle. Non possono mancare le scarpe con cinturino alla caviglia delle stagioni passate, amerai anche questi modelli della moda autunno inverno 2020-21.Innanzitutto per il colore con il quale sono state plasmate, un bianco candido quasi spiazzante. Significa che con un paio di scarpe décolleté abbagliante dovrai abbinare collant spessi e caldi, vestiti e gonne degni di un contrasto grafico importante. Un consiglio per vincere facile? Mescolare i colori essenziali dell'inverno: nero, beige cammello e bianco. Quali saranno le tendenze scarpe autunno 2020 più interessanti in fatto di stivali? Frankie Morello propone le scarpe icona della stagione fredda con punte squadrate e in colori accesi in pieno stile anni ’80, mentre Longchamp rende ancora più estrosi i suoi stivali con tacco aggiungendo un inserto con catena e grande sfera decorativa in metallo sulla punta.Da Luisa Spagnoli sfilano stivali alti in nappa con punta arrotondata e tacco quadrato, mentre griffe come Hugo Boss continuano a celebrare le forme cowboy e texane più grintose, proposte anche in versioni bicolore. Infine non possono mancare ballerine e scarpe basse color pastello vivace arricchiti da inserti in oro.