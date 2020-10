Cronaca

Incidente stradale a Modica: ferito centauro Incidente stradale a Modica: ferito centauro

Modica - Incidente stradale stamattina in via Calanchi - Frigintini a Modica. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, una Alfa Romeo 159, un camion ed una moto di grossa cilindrata. La peggio è toccata al centauro, L.T.F. di 22 anni, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Il giovane ha riportato contusioni varie. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.