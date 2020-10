Cronaca

Grave incidente sulla Vittoria Pedalino, 4 feriti

Vittoria - Grave incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 18.30 sulla Sp 68 Vittoria in direzione Pedalino. Lo scontro è avvenuto tra due auto, due Fiat Punto, tra contrada Salmè e contrada Fossa del Lupo. Quattro i feriti, tutti trasportati dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Ingenti i danni alle due auto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di Vittoria con due pattuglie e una pattuglia della Polstada. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le dierezioni di marcia. (Foto Assenza)