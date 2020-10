Attualità

Due medici della Cassa marittima a Pozzallo Due medici della Cassa marittima a Pozzallo

Pozzallo - E’ ufficiale dal 15 ottobre arrivano due medici della Cassa marittima a Pozzallo. Lo annuncia il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. L’On. Maria Lucia Lorefice, Presidente della 12ª Commissione Affari Sociali, ha anticipato al Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna la risposta positiva del Ministero della Salute alla sua richiesta di incarico di due medici fiduciari della Cassa Marittima in città. La procedura è già in atto e l’operatività degli incarichi sarà completata entro il 15 ottobre. Un bel servizio per i marittimi che avevano richiesto con forza l’assistenza di almeno due Sanitari a Pozzallo.