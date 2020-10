Attualità

Covid a Scicli, 3 positivi e 28 in isolamento domiciliare: 24 sono minori

Scicli - Tre positivi Covid 19 a Scicli e 28 persone in isolamento domiciliare. A rendere noti i dati è il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. “In questo momento tre sono i contagiati a Scicli, tutti e tre non residenti in città ma attualmente qui domiciliati. Ventotto - dice il sindaoc Enzo Giannone -sono invece le persone in isolamento preventivo, in attesa di essere sottoposte a tampone o di trascorrere la quarantena prevista a casa. Di questi ventotto, ventiquattro sono minori compresi tra un anno e tredici anni di età, posti in isolamento perché hanno manifestato qualche sintomo generico che ha fatto scattare le misure di prevenzione, particolarmente severe all’interno delle scuole”.Il sindaco rassicura che in città si sta lavorando in sinergia con l’Asp per il tracciamento dei possibili contagi e della perimetrazione del rischio. Infine il Primo Cittadino invita tutti i cittadini a rispettare le norme anti Covid utilizzando sempre la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro e di utilizzare sempre il disinfettante per le mani.