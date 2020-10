Attualità

Covid, 233 nuovi positivi in Sicilia: 15 Ragusa, 85 Palermo e 77 Catania Covid, 233 nuovi positivi in Sicilia: 15 Ragusa, 85 Palermo e 77 Catania

Palermo - Quindici nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Fanno parte dei 233 nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. A rilevarlo il bollettino del Ministro della Salute. Rimane stabile il numero dei ricoverati 411 ma sono aumentati i ricoverati in Rianimazione, oggi sono 35. I casi di covid in Sicilia dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 8712. Oltre 7 mila i tamponi (7151) e la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi è del 3,25%.Vediamo ora i positivi nelle singole provincie siciliane: 85 a Palermo, 77 a Catania, 22 a Messina, 7 a Trapani, 11 a Siracusa, 15 a Ragusa, 0 a Enna, 12 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta.