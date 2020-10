Moda e spettacolo

Colori unghie Autunno 2020

I colori delle unghie per l’autunno 2020 variano tanto si passa dai colori della terra agli smalti scuri e agli immancabili colori nude e neutri per una manicure super chic. Ma vediamo quali sono gli smalti più consigliati dal trend della oda Autunno 2020. Tra i colori unghie autunno 2020 spiccano sicuramente tutte quelle nuance calde che richiamano la terra e il foliage. Si tratta perlopiù di colori caldi, come l’arancio scuro, il color ocra e lo smalto color caramello. Queste tonalità, che spaziano fino alla gamma dei marroni, si possono applicare su tutta l’unghia oppure vi consiglio di sceglierle come accent colorato per una manicure naturale.Tra i colori per l’autunno c’è anche l’arancione e le varie tonalità del marrone. Le nuance del marrone si sposano a meraviglia anche ai colori di smalto nude e alle tonalità pastello, grandi protagoniste delle tendenze unghie estate 2020 che continueranno a tenerci compagnia fino al prossimo inverno. Naturalmente non manca mai lo smalto rosso, ideale per tutte le stagioni. Ma tra i colori scuri più in voga per i prossimi mesi includono nuance molto dark come il color cioccolato fondente e il borgogna, così come il viola. Anche il blu, in tutte le sue sfumature più cupe, sarà di grande tendenza.Ricordiamoci che gli smalti scuri si possono applicare su unghie di qualsiasi lunghezza, ma è su quelle corte che danno il meglio rendendo la manicure molto curata e glam. Nella tendaza della moda Autunno 2020 si può scegliere anche lo smalto nero e l’uso di glass e glitter.