Bonus pc ed internet da 500 euro: ecco il modulo per la domanda SCARICA PDF

Roma - Il bonus pc ed internet da 500 euro, l’agevolazione per le famiglie con Isee fino a 20 mila euro, è finalmente disponibile. In allegato all’articolo (in basso alla pagina) si può scaricare il modulo in Pdf. La richiesta va fatta direttamente al fornitore di servizi internet. Il modulo è stato pubblicato sul sito ufficiale Infratel. Ma come si presenta la domanda per avere il bonus pc ed internet da 500 euro? Per presentare la domanda è però ancora presto: bisognerà attendere la pubblicazione dell’elenco degli operatori accreditati, dopodiché non bisognerà far altro che interfacciarsi con loro attraverso i tradizionali canali di vendita (negozi, centri commerciali, catene di elettronica, punti di assistenza e così via).Il modello in Pdf del modulo che si può scaricare dal nostro sito va compilato con i propri dati anagrafici e il codice dell’offerta a cui si intende aderire. Quando si consegna bisogna anche avere altri documenti che vanno allegati e sono: una fotocopia del documento di identità, una del codice fiscale di chi effettua la richiesta e il contratto già in essere (se sottoscritto) con profilo di servizio inferiore a 30 Mbps. Ma vediamo come funziona il bonus pc ed internet da 500 euro: Il nuovo bonus Pc ha un valore massimo pari a 500 euro. Si tratta di uno sconto sul canone di abbonamento che verrà stipulato per una connessione internet a banda larga, e sull'acquisto di un pc o di un tablet. Il contributo per il pc o tablet, si legge nel decreto, è previsto solo nel caso si attivi un abbonamento a internet. Il bonus è soggetto a limiti.Prima di tutto non potrà durare più di 12 mesi, con un importo compreso tra i 200 e i 400 euro. Per quanto riguarda la fornitura di computer o tablet, si avrà diritto a uno sconto compreso tra i 100 e i 300 euro. L'agevolazione può essere richiesta da famiglie con Isee non superiore a 20mila euro e che non abbiano una connessione internet attiva. Come richiedere il bonus? Il bonus va richiesto direttamente al fornitore di servizi internet. Il beneficiario dovrà sottoscrivere un contratto della durata minima di 12 mesi, con un operatore accreditato presso Infratel Italia. La richiesta del bonus Pc e tablet dovrà essere contestuale all'attivazione del contratto internet. Non si potrà, quindi, comprare un computer autonomamente per poi richiedere il rimborso.