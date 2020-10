Salute e benessere

Cosa bere ogni giorno per dimagrire in fretta?

Bere alcune bevande o tisane per dimagrire in fretta è un trucco da seguire per chi vuole perdere peso velocemente. Non tutti sanno che non basta ridurre le calorie nel corso della giornata ma occorre anche bere tanto e prediligere bevande che velocizzano il dimagriremento. Ma vediamo alcune. Tisana al tarassaco: La tisana al tarassaco viene consigliata come bevanda snellente e diuretica. Il tarassaco rappresenta una delle erbe officinali dalle più spiccate proprietà diuretiche. Per la preparazione di una tisana al tarassaco e per le quantità di bevanda da assumere giornalmente, rivolgetevi con fiducia al vostro erborista, che vi saprà fornire indicazioni personalizzate in base alle vostre problematiche.Acqua, limone e zenzero: bere acqua e limone può stimolare la perdita di peso. I limoni sono ricchi di pectina, una fibra che aiuta a contrastare la fame improvvisa. Alcuni studi hanno dimostrato che coloro che seguono una dieta alcalinizzante riescono a perdere peso più rapidamente. Fare una scelta consapevole riguardo a cosa bere di prima mattina aiuterebbe inoltre a mantenere una dieta più sana per tutto il giorno. È possibile aggiungere anche un pezzetto di zenzero per accentuare l’effetto diuretico e stimolante del metabolismo. Acqua di cocco: chi desidera mantenere il proprio peso sotto controllo potrebbe trovare nell’acqua di cocco un valido aiuto. L’acqua di cocco infatti, se bevuta con regolarità, può influire positivamente sulmetabolismo. Presenta un apporto calorico molto ridotto ed un contenuto di grassi minimo, pari a circa l’1%. Un metabolismo più attivo può favorire la perdita dei chili in eccesso. È inoltre utile per contrastare il gonfiore addominale.Tè verde: il tè verde è considerato un alleato benefico contro l’obesità e i chili di troppo. Gli esperti della Penn State University hanno identificato nel tè verde alcune sostanze in grado di portare ad una maggiore capacità dell’organismo di bruciare i grassi in eccesso e di ridurre l’assorbimento dei grassi introdotti con l’alimentazione.Tè nero: se volete un aiuto in più per dimagrire, proseguite con la vecchia abitudine di bere del tè, magari con l’aggiunta di una fettina di limone, ma non macchiatelo con il latte. Secondo uno studio pubblicato su Nutrition Research, infatti, le proteine del latte riuscirebbero a neutralizzare gli antiossidanti presenti nel tè. E addio ai benefici per la salute e per la linea che questa antica bevanda potrebbe regalarci.