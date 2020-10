Modica, in arrivo bollette canone idrico 2019: ecco come comunicare gli errori

Attualità

Modica - Errori ed imprecisioni nelle bollette fatture del canone idrico 2019 che stanno arrivando in questi giornni nelle case die modicani. Sono in corso di distribuzione mediante gli addetti dell’ufficio postale le fatture riguardanti il saldo del canone idrico relativo all’anno 2019. La Posizione Organizzativa del settore tributi invita gli utenti a verificare i dati dell’utenza e dell’intestatario del contratto e qualora si riscontrino errori o imprecisioni è doveroso darne comunicazione all’ufficio comunale preposto ai seguenti recapiti specificando il numero dell’utenza (posto a sinistra nella sezione DATI UTENZA) e della fattura (posto a destra nella sezione RIFERIMENTI DOCUMENTO):tel. 346 6558074; tel. 331 3046600; posta elettronica indirizzo: ufficio.acqua@comune.modica.rg.it, App K-Reader da scaricare da Play-Store (android) oppure App Store (ios) per comunicare la lettura del contatore indicando i dati obbligatori; Portale Cittadino nell’home page del sito del Comune di Modica all’indirizzo “https://modica.e-portal.it/users/sign_in” nel quale previa autenticazione è possibile visualizzare l’elenco delle fatture dei canoni idrici e inviare un ticket all’ufficio competente. L’ente ringrazia per la collaborazione quanti intendessero fare una comunicazione evidenziando errori o imprecisioni.