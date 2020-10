Bonus computer da 500 euro: come averlo e come fare domanda online

Italia

Roma - Il bonus computer ed internet da 500 euro previsto dal Mise per supportare le famiglie a seguito dell’emergenza coronavirus comincia a predenre forma.Dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.243 del 01-10-2020) a giorni dovrebbe essere pronta la piattaforma online, gestita da Infratel Italia, con il manuale operativo per fare la domanda. A giorni quindi dovrebbe partire la Fase I del bonuspc ed internete per le famiglie con Isee fino a 20 mila euro mentre in una seconda fase saranno date disposizioni anche per il bonus internet per le famiglie con ISEE fino a 50 mila euro e per le imprese.Ma vediamo come funziona e quali sono i requisiti per ottenere il bonus pc ed internet da 500 euro? Come abbiamo detto il bonus PC e internet fino a 500 euro è riconosciuto alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, come anche la fornitura di Tablet o PC.La connessione internet fornita dovrà essere di almeno 30 Megabyte al secondo (Mbit/s) in download dove non presente e se presente deve essere inferiore ai 30 Mbit/s in download perché si possa ottenere il bonus. Il bonus da 500 euro per pc e internet sarà riconosciuto per unnucleo familiare presente nella stessa unità abitativa.Nel decreto, come anche nel manuale operativo, si specifica che il bonus PC e internet fino a 500 euro non può essere concesso solo per i dispositivi se non si ha un contratto per la fornitura di servizi di connettività. Ora vediamo quali sono i requisiti previsti dal Mise per ottenere il bonus da 500 euro per pc ed internet. Ecco nel dettaglio:con ISEE sotto i 20.000 euro, le famiglie avranno un bonus fino a 500 euro o (200 euro per la connettività e 300 euro per Tablet o PC in comodato d’uso); le famiglie con ISEE fino a 50.000 euro avranno un contributo di 200 euro per connessioni veloci ad almeno 30 Mbit/s s (tutte le tecnologie incluso satellite).Il Mise ha previsto anche un bonus per le imprese che va da 500 euro e fino a 2 mila euro per i servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s o a 1Gbit/s, in base alla tipologia di rete presente nelle relative sedi.