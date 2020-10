Cronaca

Incidente, auto fuori strada sulla Scicli Donnalucata: un ferito

Scicli - Incidente stradale autonomo stamattina intorno alle ore 7 sulla vecchia strada che da Scicli porta a Donnalucata. Un’auto, una Opel, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada rimanendo incastrata tra il guard rail ed un albero di carrubo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il conucente dell’auto, un operaio di Scicli, al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale per i rilievi del caso. (Foto Assenza)